Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İstanbul TOKİ kura takvimi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, çekiliş sonuçlar açıklandı mı?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde heyecan kura çekimi ile sürüyor. Kura sürecinin sonuna gelinirken, TOKİ İstanbul kura tarihleri kent sakinlerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İstanbul genelinde 100 bin konutun inşa edileceği projede hak sahipleri kura çekiminin ardından isim listesi ile duyurulacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabilecek. 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle satışa sunulacak konutlar uygun ödeme planı ile hak sahipleri ile buluşacak. Peki, "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, çekiliş sonuçlar açıklandı mı?" İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 20:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Kura çekilişi öncesinde İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve red edilenlerin isim listesi erişime sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan son dakika açıklaması, "İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını beraberinde getirdi. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanı ile satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. İşte TOKİ İstanbul kura tarihleri...

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.

        Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı.

        TOKİ İstanbul kura takviminin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

        3

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.

        Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.

        6

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        7

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
