TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler listesi, Toplu Konut İdaresi tarafından açıklandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Megakentte yaşayan vatandaşlar 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesini araştırıyor. İşte, TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenler isim listesi...