TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvuruda bulunduğu megakentte TOKİ İstanbul kura çekilişleri 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. TOKİ İstanbul kura çekilişleri ile Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek. İstanbul TOKİ Tuzla kura çekimi 16 ile 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İşte, TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kazananlar isim listesi hakkında merak edilenler...