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TOKİ İzmir arsa kuraları canlı yayında çekiliyor! 25 Nisan İzmir arsa kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İzmir ara kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı takip ediliyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 4 bin 900 müstakil arsanın hak sahipleri TOKİ İzmir arsa kura çekiminin ardından belli olacak. 25 Nisan Salı günü İzmir Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçeleri arsa kura çekimi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 25 Nisan 2023 TOKİ İzmir arsa kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

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  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında başvuru işlemlerini tamamlayanların gündeminde yer alıyor.  TOKİ arsa kura çekilişinin ardından İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde toplamda 4 bin 900 müstakil arsanın hak sahipleri belirlenecek. 25 Nisan 2023 Salı TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ İZMİR ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

    TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları 25 Nisan Salı günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

    TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ İlk Evim Arsa kura sonuçları sorgulamaları e-devlet üzerinden öğrenilecek.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

    TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

    *10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.
  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

    19 NİSAN 2023

    Antalya 2190

    Manisa 1335

    Ordu 300

    25 NİSAN 2023

    İzmir 4900
  • TOKİ İZMİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 25 Nisan 2023 Müstakil TOKİ İzmir arsa kura çekimi sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı

    26 NİSAN 2023

    Bilecik 410

    Bursa 1300

    Balıkesir 1520

    Çanakkale 565

    27 NİSAN 2023

    Edirne 360

    Kırklareli 720

    Sakarya 1340

    Tekirdağ 1340

    Yalova 200

    Düzce 185

    28 NİSAN 2023

    Kocaeli 1500

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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