500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İzmir’e tahsis edilen 21 bin 20 konut için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı verilerine göre 11 ilçede yükselecek projede hak sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura tarihine odaklandı. İzmir TOKİ kura çekilişinin hangi gün gerçekleştirileceği ve takvimin netleşip netleşmediği soruları, başvuru yapanlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...