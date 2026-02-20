Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ İzmir kurası ne zaman, tarih belli oldu mu? 2026 TOKİ İzmir kura çekimi tarihi ne? İzmir TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

        TOKİ İzmir kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'e ayrılan konut sayısının 21 bin 20 olduğu, kurumun resmi harita verilerinde yer aldı. Başvuru sürecini tamamlayan ve şartları sağlayan binlerce vatandaş şimdi gözünü kura takvimine çevirdi. İzmir'de 11 ilçede inşa edilecek konutlar için kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve resmi tarihin açıklanıp açıklanmadığı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 22:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:07
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İzmir’e tahsis edilen 21 bin 20 konut için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı verilerine göre 11 ilçede yükselecek projede hak sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura tarihine odaklandı. İzmir TOKİ kura çekilişinin hangi gün gerçekleştirileceği ve takvimin netleşip netleşmediği soruları, başvuru yapanlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        İZMİR'İN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI?

        İzmir'in TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        3

        HAFTALIK TOKİ KURA TAKVİMİ

        16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,

        17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,

        18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,

        19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,

        20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,

        21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

