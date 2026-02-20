TOKİ İzmir kurası ne zaman, tarih belli oldu mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'e ayrılan konut sayısının 21 bin 20 olduğu, kurumun resmi harita verilerinde yer aldı. Başvuru sürecini tamamlayan ve şartları sağlayan binlerce vatandaş şimdi gözünü kura takvimine çevirdi. İzmir'de 11 ilçede inşa edilecek konutlar için kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve resmi tarihin açıklanıp açıklanmadığı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
İZMİR'İN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI?
İzmir'in TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.
HAFTALIK TOKİ KURA TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,
17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,
20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.