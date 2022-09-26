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TOKİ ev ücretleri ve TOKİ taksit ücretleri ne kadar, kaç TL?

Cumhuriyet tarihinin en büyük ucuz konut projesi başvurularının geçtiğimiz günlerde başlamasıyla gözler TOKİ konut fiyatları ve ödeme planına çevrildi. 3+1 ve 2+1 ev sahibi olmayı isteyen kişiler TOKİ taksitlerinin sabit olup olmadığını araştırıyor. İşte "TOKİ konut fiyatları ne kadar, taksitler sabit mi?" sorularının yanıtları...

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  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    TOKİ sosyal konut fiyatlarının artıp artmayacağı projeye başvuru yapan vatandaşların gündeminden düşmüyor. Peki TOKİ konut fiyatları ne kadar, kaç TL, taksit ödeme planı nasıl? 2022 TOKİ sosyal konut fiyatları artar mı? İşte detaylar...
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

     
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

     
  • TOKİ konut ücretleri ve TOKİ konut taksit ücretleri ne kadar, kaç TL? TOKİ taksitleri sabit mi? İşte detaylar...

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

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