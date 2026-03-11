TOKİ konut teslimatı ne zaman? TOKİ anahtar teslim tarihi açıklandı mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir sürece geçti. İl il yapılan kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenirken, şimdi ise gözler konutların tamamlanma ve anahtar teslim tarihlerine çevrildi. 2026 yılı programı kapsamında şantiyelerde devam eden çalışmalar ve etap etap yapılması planlanan teslimler, projeden ev kazanan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
TOKİ kura sürecinde sona yaklaşılmasıyla birlikte yeni bir merak konusu ortaya çıktı. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından başvuru yapan vatandaşlar, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. TOKİ’nin 2026 yılı planlaması ve sahadaki inşaat ilerleyişine göre şekillenen teslim takvimi, projeden ev sahibi olmaya hazırlanan binlerce kişi için gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Detaylar haberimizde...
İLK TESLİMAT TARİHİ BELLİ OLDU
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.