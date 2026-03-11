TOKİ kura sürecinde sona yaklaşılmasıyla birlikte yeni bir merak konusu ortaya çıktı. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından başvuru yapan vatandaşlar, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. TOKİ’nin 2026 yılı planlaması ve sahadaki inşaat ilerleyişine göre şekillenen teslim takvimi, projeden ev sahibi olmaya hazırlanan binlerce kişi için gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Detaylar haberimizde...