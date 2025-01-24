TOKİ kura çekimi canlı izle! TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yapımı tamamlanan 46 bin 307 deprem konutu ve 149 işyeri bugün çekilen kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ kura çekimi canlı olarak AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden takip ediliyor. Kura sonuçları isim listesi e-Devlet'in AFAD sayfasından erişime açılacak. Peki, TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...
6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları, il il hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 46 bin 307 deprem konutu ve 149 işyerinin, kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Buna göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yapılan konutlar için TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı. Çekiliş sonrası TOKİ kura sonuçları e-Devlet AFAD sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 24 Ocak 2025 TOKİ deprem konutları kura çekimi sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...
DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. 201 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz kasım ayında 155 bininci anahtarı teslim etmiştik. 2024 sonunda konutların yüzde 45'ini tamamladık. Bu yuvalarımızın her biri yeniden daha güçlü Anadolu inancımızın işaretidir. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle çalışmalar sürüyor. 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere 155 bin 124 konut ve iş yerini teslim ettik. İnşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşaatına başladık. Bugün de toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşuyoruz. 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş oluyoruz. İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz.
Deprem konutlarımızın yanı sıra ulaşım projemizi de hizmete veriyoruz. 53,5 kilometrelik yolun çalışmaları sürüyor. 3 etaplık projemizin 2. kısmını bugün açıyoruz. Daha önce 17,5 km'lik ve 8,6 km'lik 26,1 km'lik ilk etabı açmıştık. 12,1 km'lik kısmı da tamamladık. 38,2 km'lik kısım tamamlanmış oldu. 15,3 km'lik son kesimin çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça hizmetinize sunacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Emeği olan bakanlıklarımızı, firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum.
11 İLDE 46 BİN 307 DEPREM KONUTU VE 149 İŞ YERİ KURA İLE TESLİM EDİLİYOR!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 46 bin 307 konutun ve 149 işyerinin kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
‘’Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizdeki iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan; 46.307 deprem konutu ve 149 işyerini bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla çekilecek kurada hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.
Asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, bugüne kadar teslim edilen deprem konutları ile birlikte, toplam 201.058 bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir.
Afetzede vatandaşlarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.
Hep birlikte, güvenli yarınlara!’’
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Hatay deprem konutları kura çekimi, 24 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleşiyor.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 13 bin 980 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi, 24 Ocak 2025 Cuma günü AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
Kura ile birlikte Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 7 bin 202 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Malatya deprem konutları kura çekimi, 24 Ocak 2025 Cuma günü AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile takip edilebilecek.
Kura ile birlikte Malatya’da yapımı tamamlanan 6 bin 554 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Adıyaman deprem konutları kura sonuçları 24 Ocak 2025 Cuma günü AFAD resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek.
Kura çekiminin ardından 6 bin 781 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ