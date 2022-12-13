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TOKİ kuralarında yeni etap! İşte il il TOKİ kura tarihleri

TOKİ kuralarında heyecan devam ediyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru sonuçlarının belli olduğu kura çekimlerine ilişkin en çok; TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman ve hangi günlerde sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

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  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ kuralarında 4. yeni etap takvimi vatandaşların erişimine açılmış durumda. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimlerinde son günlere girildi. İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk kura çekimi 7 Kasım tarihinde Şırnak'ta başlamıştı. İşte il il TOKİ kura tarihleri ve takvimi...
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ KURALARI DEVAM EDİYOR!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı. Aralık ayına girilmesiyle TOKİ kuralarında 4. yeni etap başladı ve takvimi yayınlandı.
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    4. etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

    12 - 19 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

    12 Aralık: Kayseri ve Samsun

    13 Aralık: Samsun ve Amasya

    14 Aralık: Samsun ve Çorum

    15 Aralık: Çorum ve Ordu

    16 Aralık: Ordu ve Sivas

    17 Aralık: Sivas ve Giresun

    18 Aralık: Sivas

    19 Aralık: Tokat

    NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LINKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
  • TOKİ kura takvimi Aralık 2022: TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi günlerde?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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