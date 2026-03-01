TOKİ Muğla kura sonuçları sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?

TOKİ Muğla kura çekimi tarihi açıklandı. Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu. Peki TOKİ Muğla kura tarihi açıklandı mı, çekiliş ne zaman yapılacak?