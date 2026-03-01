Canlı
        TOKİ Muğla kura sonuçları sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?

        TOKİ Muğla kura sonuçları sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?

        500 bin sosyal konut projesi kapsamında kuralar çekilmeye devam ederken TOKİ Muğla kura çekimi tarihi merak ediliyor. 2-8 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak illerden bazıları açıklandı. Bunlar arasında TOKİ Muğla kura tarihi yer aldı. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılan başvurular arasından çekilen kuralar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Peki TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman? TOKİ Muğla kura sonuçları sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 01.03.2026 - 12:11
        1

        TOKİ Muğla kura çekimi tarihi açıklandı. Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu. Peki TOKİ Muğla kura tarihi açıklandı mı, çekiliş ne zaman yapılacak?

        2

        TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacak.

        Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Sıtkı Kocaman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

        3

        MUĞLA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Menteşe) 5400

        Bodrum 500

        Fethiye 150

        Kavaklıdere 50

        Köyceğiz 42

        Milas 200

        Seydikemer 75

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

