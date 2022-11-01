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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, taksitleri ne kadar?

Kura çekimi içi heyecanlı bekleyiş sürerken TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları gündeme geldi. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak isteyenler başvuru işlemlerini tamamladılar. İşte, 2022 TOKİ taksitleri hakkında merak edilenler...

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  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ ödeme planı, taksit ödemeleri, peşinat tutarı, ev fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konut başvuruları 31 Ekim'de sona erdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk hafta yapılacağını duyurmuştu. Konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş "TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak ve taksitleri sabit mi, artacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ ödeme planı, konut fiyatları ve taksit ödemeleri detayları...
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Online E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma 2022 tarihinde sona erereken, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde tamamlandı.
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    TOKİ'nin taksit ödemelerinin sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlamı bekleniyor.
  • TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları: 2022 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, sabit mi ve artacak mı?

    TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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