TOKİ konut ödeme takvimi: TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?
TOKİ İstanbul kura çekilişinin tamamlanmasının ardından binlerce kişi şimdi ödeme planı detaylarına odaklandı. 1+1 ve 2+1 daireler için uygulanacak peşinat tutarları, aylık taksit miktarları ve ödeme başlangıç tarihleri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, hak sahipleri "TOKİ taksitleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ ödeme planına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
İstanbul’da gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonrası yeni süreç resmen başladı. Kura sonucunda hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, şimdi ödeme koşulları ve taksit planına ilişkin detayları merak ediyor. Özellikle 2026 TOKİ ödeme planında peşinat oranı, aylık taksitlerin hangi tarihte başlayacağı ve ödemelerin kaç yıl vadeyle yapılacağı gündemin en sıcak konuları arasında bulunuyor. İşte TOKİ ödeme planına dair tüm ayrıntılar…
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.