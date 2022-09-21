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TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek?

TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri araştırılıyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları devam ederken "TOKİ ödemeleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusu araması sıklaştı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin detaylarının açıklanmasıyla TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri de belli oldu. İşte TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı ile ilgili bilgiler...

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  • TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını duyurdu. TOKİ başvuruları 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurularını tamamlayan ve başvuruda bulunmak isteyenler "TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusun yanıt arıyorlar. İşte TOKİ ödeme planı ile 2+1, 3+1 konut taksitleri hakkında ayrıntılar... 
  • TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

    TOKİ PEŞİNATI NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesindeki evler %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. 

    608 bin lira fiyata sahip, 2+1 konutlar aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.
  • TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
  • TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

    TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak.

    Kura çekilişinin kasım ayında yapılacağı beklenmesi nedeniyle sözleşmelerin de o ay içerisinde yapılması halinde TOKİ taksit ödemelerinin aralık ayında başlayacağı söylenebilir.
  • TOKİ peşinat ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ ödeme planı nasıl olacak?

    Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı. 

    2023 mart ayında kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak. 

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