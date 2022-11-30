İl il gerçekleştirilen kura çekimleri internet üzerinden anbean takip edilip sorgulanabiliyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin nefeslerini tutup bekledikleri kura sonuçlarında kura yapılan illerde isimleri çıkmayanlar çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır? İşte detaylar...