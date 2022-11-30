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TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır?

Milyonlarca vatandaşı ev ve arsa sahibi yapan TOKİ projesinde kura çekilişleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Kura listesinde ismi olmayan ve çekilişlerde ismi çıkmayanlar TOKİ ücret iadesi olup olmayacağını araştırıyor. TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL ücret iadesi almak için nereye başvurulur?

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  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    İl il gerçekleştirilen kura çekimleri internet üzerinden anbean takip edilip sorgulanabiliyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Ev ve arsa sahibi olmak isteyenlerin nefeslerini tutup bekledikleri kura sonuçlarında kura yapılan illerde isimleri çıkmayanlar çekilişe katılabilmek için yatırdıkları 500 TL'nin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek?  TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır? İşte detaylar...
  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    TOKİ 500 TL ÜCRET İADESİ VAR MI, NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

    Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabileceklerdir.
  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    TOKİ KURA TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 daireler için 240 ay vade ile taksit ödemeleri olacak. 

    608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.
  • TOKİ ücret iadesi var mı, nasıl alınır? TOKİ 500 TL ne zaman iade edilecek 2022? TOKİ ücret iadesi Ziraat Bankası, Halkbank nasıl geri alınır?

    850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

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