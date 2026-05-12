TOKİ Ziraat Bankası para iadesi süreci: Ziraat Bankası TOKİ İstanbul Başvuru iadesi nasıl alınır?
TOKİ başvurusu yapan ancak kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar için para iadesi süreci başlıyor. Başvuru ücretlerini geri almak isteyenler için Ziraat Bankası üzerinden iade işlemleri oldukça kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşte 2026 TOKİ para iadesi hakkında merak edilen tüm detaylar…
TOKİ ZİRAAT BANKASI PARA İADESİ NASIL ALINIR?
500.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek 100.000 konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlanmıştır. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri, başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından adlarına açılan hesaplara iade edilmiştir.
ATM ÜZERİNDEN BAŞVURU BEDELİ İADESİ
Başvuru bedeli iadesini almak isteyen vatandaşlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilir.
İzlenecek adımlar:
1. Kartsız İşlemler
2. Diğer İşlemler
3. Diğer Para Çekme
4. TOKİ Başvuru İadesi menüsü
Bu adımlar takip edilerek başvuru bedeli ATM üzerinden çekilebilmektedir.
ŞUBE ÜZERİNDEN BAŞVURU BEDELİ İADESİ
İade işlemleri, T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılabilmektedir. Şubeye giden vatandaşların öncelikle SCS (Sıra Çağrı Sistemi) numarası alması gerekmektedir.
Hesabını kapatan vatandaşların başvuru bedeli iade işlemleri ise doğrudan ilgili banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.