Tokyo hükümetinden Pekin'e

AA

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'i ziyaret eden Japon vatandaşların tabi tutulduğu Kovid-19 testlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Kato, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını ve Çin'i ziyaret eden Japonların, bu tip Kovid-19 testlerine tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

"Dünyanın herhangi bir yerinde ana yolla yapılan Kovid-19 testleri onaylanmış değil" diyen Kato, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini kaydetti.