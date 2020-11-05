Tolga Çevik, Komedi Dükkanı ile başlayan serüvenine Tolgshow ile devam etmişti. Programları birçok kanalda yayınlanan Tolga Çevik'in bu kez Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yer alacağı konuşuluyor.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974'te İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Vizontele filminde aldığı rolle tanınan oyuncu, Organize İşler ile kariyerinde yükselme kaydetti. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmış ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermiştir.

2014 yılı içerisinde ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır. 2017-2018 yılları arasında TOLGSHOW programında yer almıştır ve TOLGSHOW turneleri yapmıştır.

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.