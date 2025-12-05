Tolga Sarıtaş’tan oğlu Ali ile paylaşım
Tolga Sarıtaş, oğlu Ali'yi kucağında taşıdığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak baba olmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaştı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te dünyaevine girmiş ve kısa süre sonra Ali adını verecekleri ilk çocuklarının müjdesini paylaşmıştı.
Çift, aylardır heyecanla bekledikleri oğulları Ali'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Baba olmanın sevincini ilk kez yaşayan Tolga Sarıtaş, Ali’yi kucağında taşıdığı bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.