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"İHTİYACI OLAN ELLİ AİLEYE HEDİYE ETTİK"

Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta da bir yardım yaptınız ve çok güzel tepkiler aldınız. 50 dikiş makinesi hediye ettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Sayışman, "Aslında yaptığımız yardımları çok fazla konuşmayı, dillendirmeyi seven insanlar değiliz ama bazen örnek teşkil ediyor. Başkalarını da teşvik etmiş oluyoruz. O açıdan önemli oluyor. Orada böyle bir husus vardı, benim de dikkatimi çekti. Değerli büyük elçimiz öncü oldu. İhtiyacı olan elli aileye bunları hediye ettik. Biz orada olamadık. Biliyorsunuz eşim hamile ve yanında olmak zorundaydım ama iletişimi hiç kesmedik. Telefonla görüntülü görüşme yaptık. Oradaki insanların gözündeki o ışıltıyı görünce yaptığımız işin ne kadar doğru ve hayırlı olduğunu gördük" dedi.