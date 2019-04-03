Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Tolgahan Sayışman, Serkan Kaya, Zara, Cengiz Kurtoğlu, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Abdullah Avcı, Ümit Sayın, Özgün, Şebnem Sungur, Aşkım Kapışmak ve Altay gibi eğlence, televizyon ve spor camiasından ünlü isimler otizmli gençler için bir araya geldi. Sanatçıların sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdiği gecede, ünlü isimlere katkılarından dolayı plaket verildi. Gecede düzenlenen açık arttırmada Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım oyuncularının imzası bulunan formanın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının oyuncularının imzasını taşıyan formalar da sahiplerini buldu. Otizmli birey Burak Aydın’ın yapmış olduğu yağlı boya tablosunun açık arttırmada yerini aldığı gecede, elde edilen tüm gelir vakıfa bağışlandı.
"GECE ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR"
Ödül sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, "Otizm farkındalık günü ve haftasına giriyoruz. Böylesine hassas ve insanların dikkatini çekmek gereken yardım konularında elimden geldiği kadar ben de bulunmaya ve insanları bilinçlendirmeye çalıyorum. Bu gece de o gecelerden bir tanesi. Gece çok güzel ve keyifli geçiyor" dedi.
"İHTİYACI OLAN ELLİ AİLEYE HEDİYE ETTİK"
Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta da bir yardım yaptınız ve çok güzel tepkiler aldınız. 50 dikiş makinesi hediye ettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Sayışman, "Aslında yaptığımız yardımları çok fazla konuşmayı, dillendirmeyi seven insanlar değiliz ama bazen örnek teşkil ediyor. Başkalarını da teşvik etmiş oluyoruz. O açıdan önemli oluyor. Orada böyle bir husus vardı, benim de dikkatimi çekti. Değerli büyük elçimiz öncü oldu. İhtiyacı olan elli aileye bunları hediye ettik. Biz orada olamadık. Biliyorsunuz eşim hamile ve yanında olmak zorundaydım ama iletişimi hiç kesmedik. Telefonla görüntülü görüşme yaptık. Oradaki insanların gözündeki o ışıltıyı görünce yaptığımız işin ne kadar doğru ve hayırlı olduğunu gördük" dedi.
"DOĞUM SANCILARI BAŞLADI"
Eşi önümüzdeki haftalarda doğum yapacak olan oyuncu, "Doğum sancıları başladı. Hamilelikte sıkıntı yok. Önümüzdeki haftadan itibaren tetikteyiz" dedi.
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