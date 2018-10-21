Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından şöyle konuştu:

"Öncelikle çok üzgünüz. Maça iyi başlamıştık, pozisyonlara girmiştik. Basit bir gol yedik. Benim hatam da vardı. Herkesten özür diliyorum. Golden sonra daha çok hırslı olmamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık. Öne geçebilirdik. İkinci yarı biraz yavaş başladık. Daha çok çalışmamız ve istememiz gerekiyor. Herkes bize karşı daha hırslı ve dikkatli oynuyor. İnşallah perşembe günü 3 puanı alırız. Çok iyi çıkardık topları, final paslarında iyi değildik. Yine de pozisyonlara girdik. İlk golden sonra moralimiz düştü. Bu düşüş büyük takıma yakışmaz. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor."

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