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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Tolunay Kafkas: Kasımpaşa'ya teşekkürler - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Tolunay Kafkas: Kasımpaşa'ya teşekkürler

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Samsunspor maçının ardından Kasımpaşa ve Ciner Grubu'na takımlarının çalışması için teşekkürlerini iletirken "Karagümrük hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:04 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:04
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        "Kasımpaşa'ya teşekkürler"
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        Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Samsunspor’u 3-1 mağlup etti.

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        KASIMPAŞA'YA TEŞEKKÜR

        Kasımpaşa ve Ciner Grubu'na takımlarının çalışması için teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Kafkas, "İyi bir bitiriş yaptık. Geldiğim günden beri oyunun hakkı bu değildi. Bazen iyi oynadık, sonuçları alamadık. Bir alt lige düştük. Karagümrük hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Biz kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Bizim büyütülme tarzımız kafasının arkasında bir şey olan biri değil. Bu ligin gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

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