Tolunay Kafkas: Kasımpaşa'ya teşekkürler

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Samsunspor’u 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KASIMPAŞA'YA TEŞEKKÜR

Kasımpaşa ve Ciner Grubu'na takımlarının çalışması için teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Kafkas, "İyi bir bitiriş yaptık. Geldiğim günden beri oyunun hakkı bu değildi. Bazen iyi oynadık, sonuçları alamadık. Bir alt lige düştük. Karagümrük hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Biz kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Bizim büyütülme tarzımız kafasının arkasında bir şey olan biri değil. Bu ligin gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.