Tom Cruise 'Top Gun 3' ile beyazperdeye dönüyor

'Top Gun 3' filminin gelişi kesinlik kazandı. 2024'te üçüncü bir filmden bahsedilse de resmi duyurusu yapılmamıştı. Ancak Paramount'un CinemaCon sunumu sırasında, yapımcı Jerry Bruckheimer 'Top Gun 3'ün çekileceğini açıklarken, serinin ilk iki filminde yer alan yıldız Tom Cruise'un üçüncü filmde de olacağını müjdeledi. Cruise, 'Top Gun 3'te Teğmen Pete "Maverick" Mitchell rolüyle hafızalara kazındı.

Yapım aşamasında olan filmin çekim ve yayın takvimine dair bilgi henüz paylaşılmadı. Yönetmen Joseph Kosinski'nin de projeye resmen dahil olup olmadığı bilinmiyor.

Serinin ilk filmi 1986'da gösterildi. Film, Tom Cruise için kariyerinin dönüm noktası oldu. 'Top Gun: Maverick' ise 2022'de vizyona girdi ve büyük bir başarı elde etti. Film, sinemaların büyük kısmının kapalı olduğu Covid-19 pandemisi sırasında dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat kazandı. Filmin bütçesi, 170 milyon dolardı.

'Top Gun: Maverick'in kadrosunda Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez, Jay Ellis, Greg Tarzan Davis ve Manny Jacinto gibi yıldızlar da yer alıyordu.

Tom Cruise en son, 'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma' filmiyle geçen yıl seyirci karşısına çıkmıştı.