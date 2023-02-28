"BU ONLAR İÇİN ÇOK ZOR BİR ZAMAN"



Tom Sizemore'un menajeri, oyuncunun ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı talep ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kendilerine ulaşan çok sayıda destek mesajı için müteşekkir olduğunu belirten Charles Lago, "Bu onlar için çok zor bir zaman" ifadelerini de kullandı.