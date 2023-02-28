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Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi

Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tom Sizemore'un menajeri Charles Lago konuştu. Lago, ünlü aktörün kurtulması için umutların tükendiğini ifade etti

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  • Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi - Magazin haberleri

    'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) başta olmak üzere birçok filmde rol alan Tom Sizemore, beyin anevrizması geçirmişti. Sizemore, 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
  • Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi - Magazin haberleri

    The Guardian'ın aktardığına göre göre; Tom Sizemore’un yakınları, aktörün kurtulması için umutların tükendiğini açıkladı.
  • Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi - Magazin haberleri

    "UMUTLAR TÜKENDİ"

    Ünlü aktörün temsilcisi Charles Lago, Sizemore'un iyileşmesi için tüm umutların tükendiğini belirtti.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lago, "Doktorlar ailesini umut kalmadığını yönünde bilgilendirdi ve hayatına son verme kararını almayı önerdi. Şu an aile bu konuda bir karar verme aşamasında. Bu konuda bir açıklama 1 Mart'ta yapılacak" dedi.
  • Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi - Magazin haberleri

    "BU ONLAR İÇİN ÇOK ZOR BİR ZAMAN"

    Tom Sizemore'un menajeri, oyuncunun ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı talep ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kendilerine ulaşan çok sayıda destek mesajı için müteşekkir olduğunu belirten Charles Lago, "Bu onlar için çok zor bir zaman" ifadelerini de kullandı.
  • Tom Sizemore'dan kötü haber: Umut tükendi - Magazin haberleri

    DEDEKTİFİ CANLANDIRACAKTI

    Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar), 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak), gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

    Fotoğraflar: AP

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