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Şirketten yapılan açıklamada, projenin 13 katlı iki rezidans bloğu ve bu blokları birbirine bağlayan 3 bin 780 m2 paylaşımlı ofis alanından oluştuğu ve mimarisinin Viva Architects tarafından hazırldığı belirtildi. 15.000 TL metrekare fiyatıyla satışa çıkan projede, daire fiyatlarının 828.000 TL ila 2 milyon 120 bin TL arasında değiştiği açıklandı. Teslimatların ise Aralık 2022’de gerçekleştirileceği planlanıyor.

228 dairenin yer aldığı projede, 1+1 ve açık / kapalı mutfaklı 2+1 tip daire ve ‘Ev-Ofis’ seçenekleri bulunuyor. 1+1 ve küçük 2+1 A tipi evlerin olduğu C Blok, rezidans konseptinde Ev-Ofis kullanımına uygun olarak tasarlanacağı ve bu bloktaki 2+1 A tipi evlerin küçük odalarında, opsiyonel olarak açılabilir sistem duvar uygulamasının yapılabileceği açıklandı