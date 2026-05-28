        Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'daki tarihi noktaları gezmek isteyenler "Topkapı Sarayı açık mı?", "Bayramda ücretsiz mi?" ve "Ziyaret saatleri nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Kurban Bayramı tatili boyunca İstanbul'daki tarihi ve turistik noktalarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. İşte Kurban Bayramı'nda Topkapı Sarayı'nın durumu...

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında yer alan Topkapı Sarayı için ziyaret saatleri ve giriş koşulları araştırılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sarayın bayram boyunca açık olup olmayacağı ve ücretsiz ziyaret imkanı sunup sunmayacağı merak ediliyor. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı ve kaça kadar açık? 2026 Kurban Bayramı'nda Topkapı Sarayı ücretli mi, ücretsiz mi? İşte detaylar...

        TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

        2026 yılına ilişkin resmi Kurban Bayramı çalışma takvimi henüz tam olarak duyurulmasa da, önceki bayram uygulamalarına göre Topkapı Sarayı’nın bayram süresince ziyaretçilere açık olması bekleniyor.

        Önceki resmi açıklamalarda:

        Bayramın 1. günü: 10.00 – 17.00

        Bayramın 2. ve 3. günü: 09.00 – 17.00

        saatleri arasında ziyaretçi kabul edildiği belirtilmişti.

        Topkapı Sarayı kaça kadar açık?

        Normal sezon uygulamalarında sarayın genellikle 09.00 – 18.00 saatleri arasında açık olduğu belirtiliyor. Ancak bayram günlerinde kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Son giriş saatinin kapanıştan yaklaşık 1 saat önce olabileceği ifade ediliyor.

        Yoğunluk nedeniyle özellikle öğle saatlerinden önce ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

        Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi?

        2026 Kurban Bayramı için ücretsiz girişe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki yıllardaki uygulamalara göre sarayın bayram boyunca ücretli şekilde ziyaretçi kabul etmesi bekleniyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Müze Kart’ın ana bölümlerde geçerli olduğu, ancak bazı özel alanlar için ek ücret alınabildiği belirtiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
