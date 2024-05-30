Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk!

Padişahların Hırka-ı Saadet ziyareti, cülus gibi dini ve resmi törenler için Topkapı Sarayı'na geldiklerinde dinlenme yeri olarak kullandıkları köşk, selamlık ve harem olmak üzere iki bölümden oluşurken, köşkün selamlık bölümünde geniş bir salon ve iki kabul odası bulunuyor.