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        Haberler Yaşam Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk!

        Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk!

        Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk olma özelliğini taşıyan 166 yıllık Mecidiye Köşkü, FPV drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:50
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        Topkapı Sarayı'nın dördüncü avlusunda yer alan köşk, Sultan Abdülmecit döneminde mimar Sarkis Balyan tarafından 1858 yılında ampir üslupta inşa edildi.

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        Aynı dönemde yapılan Esvap Odası gibi 19'uncu yüzyıl Avrupa sanatının etkilerini taşıyan süsleme ögeleriyle dikkati çeken Mecidiye Köşkü, sarayda yapılan son köşk olduğu için Yeni Köşk olarak da anılıyor.

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        Padişahların Hırka-ı Saadet ziyareti, cülus gibi dini ve resmi törenler için Topkapı Sarayı'na geldiklerinde dinlenme yeri olarak kullandıkları köşk, selamlık ve harem olmak üzere iki bölümden oluşurken, köşkün selamlık bölümünde geniş bir salon ve iki kabul odası bulunuyor.

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        Diplomatik ilişkiler çerçevesinde Saray'a gelen yabancı konukların ağırlandığı köşk, Avrupai dekor ve möbleleriyle de Topkapı Sarayı yapıları arasında ayrı bir özellikle arz ediyor.

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        Eşsiz bir Boğaz manzarasına sahip olan köşkün, Adalar ve Marmara sahillerine bakan mermer kaplı geniş bir terası da bulunuyor. 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarının 2 yılda tamamlanmasının ardından köşkün açılışı, 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

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        Bu kapsamda hem dış yapı hem de iç mekan restore edilirken, köşkün içindeki eşyalar ve ahşap yapılar da elden geçirildi.

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        Daha sonra 18 Mayıs'da ilk kez vatandaşların ziyaretine de açılan 166 yıllık tarihi Mecidiye Köşkü, AA tarafından drone ile görüntülendi. Görüntülere, köşk ile panoramik Boğaz manzarası da yansıdı.

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        Köşkün iç kısmına da yer verilen görüntülerde, ihtişamlı avizeler ve mobilyalar ile duvarlardaki altın varaklı işlemeler ve tablolar dikkati çekiyor. Görüntülerde, köşkün yanı sıra Topkapı Sarayı'ndaki diğer yapılar da yer alıyor.

        #Topkapı Sarayı
        #Mecidiye Köşkü
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