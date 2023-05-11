Toplanan inek sütü miktarında artış

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Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2; Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 artarken; ayran üretimi yüzde 2,9, tereyağı üretimi yüzde 28,2 azaldı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 25,5 azaldı.

Bir önceki ay 793 bin 384 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 881 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 4,4 artarak 138 bin 678 ton olarak gerçekleşti.