Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor 2023 Memura toplu sözleşme zammı verilecek mi, ne kadar ödenecek?
Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli ve memur tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme zammı görüşmeleri ile emekli ve memurların 2024 ve 2025 yıllarına ait sosyal ve mali hakları belirlenecek. İşte 2023 Toplu sözleşme zammında son durum...
Toplu sözleşme zammında son durum, yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos’ta başlayacak ve ay boyunca sürecek olan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İşte 2023 toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri…
MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme zammı toplantıları 1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.
KAMU 15 AĞUSTOS’TA TEKLİFİNİ DUYURACAK
Sendikalar toplu sözleşme zammı görüşmelerine ilişkin tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise Bakan Işıkhan’ın katılımıyla 15 Ağustos’ta tekliflerini duyuracak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin ardından 21 Ağustos’ta karar kamuoyu ile paylaşılacak.
TOPLIU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTI TAKVİMİ
1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci