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Toplu sözleşme zammında son durum, yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos’ta başlayacak ve ay boyunca sürecek olan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İşte 2023 toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri…