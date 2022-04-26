METRO, METROBÜS, MARMARAY VE OTOBÜSTE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur.