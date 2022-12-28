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Toplu ulaşımda yıllık artış yüzde 81

İstanbul'da toplu taşıma ücretleri dün gelen yüzde 29.10 zamla son bir yılda yüzde 81 arttı. Kasım ayında yüzde 84.39'a çıkan yıllık enflasyona yaklaştı. Taksi zamları ise son 1 yılda  yüzde 100'ü buldu

Toplu ulaşımda yıllık artış yüzde 81
HABERTURK.COM

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine dün yüzde 29.10 zam geldi. Servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu ulaşıma Ocak 2022'de yüzde 36, Nisan 2022'de ise yüzde 40 olmak üzere iki kez zam yapıldı.

Yıllık zam oranı İstanbul Kart'la tam tek geçiş, öğrenci tek geçişte yüzde 81'i buldu. Kasım ayında yıllık yüzde 84.39'a çıkan yıllık enflasyona yaklaştı. Minibüs ücretleri de son 1 yılda yüzde 87 zamlandı.

TAKSİ ZAMMI YÜZDE 100'Ü BULDU

Taksi zamları ise son 1 yılda yüzde 100'ü buldu. Kısa mesafe taksi tarifesi ocak ayında 20 TL idi. Nisan ayında yapılan yüzde 43'lük zamla 28 TL'ye çıktı. 1 Ocak 2023'ten itibaren ise yüzde 43 artışla 40 TL'ye yükseldi.

Son 1 yılda kısa mesafe taksi ücreti yüzde 100 zamlandı. Taksilerin kilometre başına ücret tarifesi de yılbaşından bu yana yüzde 81 zamlandı.

ENFLASYONU AYLIK 0.4, YILLIK 1 PUAN ARTIRACAK

Enflasyon sepetinde ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16.8 seviyesinde. Toplu ulaşıma gelen zammın ocak ayı enflasyonunu 0.4 puan artıracağı hesaplanıyor. Yıllık enflasyondaki etkisinin ise 1 puanın üzerinde olması bekleniyor.

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