Toprak Razgatlıoğlu, kaza geçirerek yarış dışı kaldı
MotoGP'de İspanya'da bulunan 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleşen yarışların Q1, Q2 seanslarına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında bir kaza geçirerek yarış dışı kaldı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 18:44
2026 MotoGP İspanya GP sıralama turlarında Toprak Razgatlıoğlu, bugün ilk olarak çıktığı Q1 seansını 9’uncu sırada tamamladı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirlecek yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti.
İspanya Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'de koşulacak.
