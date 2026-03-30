        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de ilk puanını aldı - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de ilk puanını aldı

        MotoGP'nin 3. ayağı ABD Grand Prix'sini 15. sırada bitirerek tarihte puan alan ilk Türk sporcu unvanını kazandı. Aprilia Racing sürücüsü Marco Bezzecchi, en uzun süre tur liderliği rekorunu kırarak organizasyonu zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de tarihe geçti!

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 3. ayağı olan ABD Grand Prix’sini 15. sırada tamamlayarak organizasyondaki ilk puanını aldı.

        En uzun süre tur liderliği rekorunu kırarak yarışmayı 1. sırada tamamlayan Aprilia Racing sürücüsü Marco Bezzecchi, üst üste 5. yarışını kazanmayı başardı.

        Prima Pramac Yamaha adına yarışan Türk sürücü Toprak Razgatlıoğlu, en hızlı Yamaha sürücüsü oldu ve yarışı 15. sırada bitirdi.

        Toprak, MotoGP'de ilk puanını almayı başardı.

        Toprak Razgatlıoğlu, 15. sıraya yükseldi.

