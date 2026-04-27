        Toprak Razgatlıoğlu: Rakibimi geçerken küçük bir hata yaptım

        Toprak Razgatlıoğlu: Rakibimi geçerken küçük bir hata yaptım

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Prima Pramac Yamaha takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Grand Prix'inde haftaya iyi başladıklarını ancak sprint yarışında rakibini geçerken küçük bir hata yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 01:33 Güncelleme:
        "Rakibimi geçerken küçük bir hata yaptım"

        Prima Pramac Yamaha takımı pilotu ve MotoGP Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Grand Prix'indeki sprint yarışında rakibini geçerken ufak bir hata yaptığını belirtti.

        "YAĞMUR ANTRENMANINDA MOTORU ÇOK DAHA İYİ HİSSETTİK"

        Perez Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 4. yarışını değerlendiren milli sporcu, "Cuma günü bizim için güzel başladı. Cumartesi günü yağmur antrenmanında motoru çok daha iyi hissettik. Biliyorsunuz Yamaha yeni bir proje içerisinde. Yağmurda biz daha çok avantajlıyız, biraz daha pilotaj ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        "RAKİBİMİ GEÇERKEN KÜÇÜK BİR HATA YAPTIM"

        Cumartesi günkü sıralama turlarının istedikleri gibi geçmediği belirten Razgatlıoğlu, "Pistteki su azaldıkça, tutunma da azaldı. Sprint yarışına odaklandık. Yarışın içinde yağmur yağmaya başladı, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Başka türlü ön taraflara atamıyoruz kendimizi. Rakibimi geçerken küçük bir hata yaptım. Çok fazla virajın içinde kaldım. Diğer rakip de atak yaptığı için biraz kaosun içinde kaldım. Kirli çizgiyi seçmek zorunda kaldım. Düşmeyi hiç beklemiyordum. Freni bıraktığımda ön lastiğim kaydı ve yarış dışı kaldım." ifadelerini kullandı.

        Düştüğü turda pite girmeyi planladığını aktaran milli sporcu, "Çünkü yağmur artıyordu ve yağmur lastiğine geçmemiz gerekiyordu. Belki ilk 5'te, ilk 10'da yarışı bitirebilirdik. Güzel bir motivasyon olabilirdi. Her gün bir şey öğreniyoruz. Hata yapıyoruz çünkü iyi şeyler olsun diye normalden daha fazla zorluyoruz. Bu sene biraz böyle geçecek diyebiliriz." dedi.

        "BEN BUGÜNLERE ZORLANARAK GELDİM"

        Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de kuralların değişeceğini hatırlatarak, "İnşallah seneye daha farklı yarışlar izleyeceksiniz. Bunu ben de çok istiyorum. Son 2 yıldır hep ilk 3'te bitirmeye alıştık. Şu an gerçekten biraz zorlanıyorum. Kendimi Yamaha ile avutuyorum, hep birlikte olduğumuz için. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Türkiye'den buraya geldik, ülkemizi temsil ediyoruz. İnşallah o günler de gelecek. Yamaha'nın böyle olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten onlar da çok zorlanıyor motoru geliştirme açısından. Yeni proje, her şey yeni. Zorlanmadan da hiçbir şey olmuyor. Ben zaten bugünlere zorlanarak geldim. Hiçbir zaman en iyi motora da binmedim." şeklinde görüş belirtti.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bugün yapılan yarışı liderin 44.557 saniye arkasında bitirerek 19. sırayı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky t...
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı