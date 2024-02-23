Toprak Razgatlıoğlu "yeniden şampiyonluk" için gaza basacak

Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı, yarın Avustralya'da başlayacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun WSBK’da, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun da WSSP’de şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğu organizasyonda sezon, 24-25 Şubat’ta Avustralya Philip Island Pisti’ndeki yarışlarla start alacak.

WorldSBK sınıfında yarış 20 tur, WorldSSP sınıfında ise 18 tur olarak yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2024 sezonu yarın Avustralya Philip Island Pisti’nde gerçekleştirilecek ilk yarışlarla başlayacak. Şampiyona toplamda 12 etap ve 32 yarış koşulacak.

REKLAM TOPRAK'IN YENİ TAKIMI "BMW" BMW takımına bu yıl geçen 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda "yeniden" zirvenin sahibi olmak için ter dökecek. WorldSBK kariyerine 2018 yılında başlayan ve 1988 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun tarihinde tek şampiyonluk kazanan tek Türk olan Toprak, çıktığı 192 yarışta 115 podyum gördü. Yarışlardan 39 galibiyet alan 33 de tur rekoru kıran Toprak, 2021 yılında ilk kez bu sınıfta dünya şampiyonu olurken, 2022 ve 2023 yıllarında de dünya ikinciliğini elde etti.