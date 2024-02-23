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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu "yeniden şampiyonluk" için gaza basacak - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu "yeniden şampiyonluk" için gaza basacak

        Avustralya'da yarın koşulmaya başlanacak Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WSBK) 2021 yılında ilk sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi bu sezon da "yeniden şampiyonluk" olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:04
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        Toprak şampiyonluk için gaza basacak!
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        Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı, yarın Avustralya'da başlayacak.

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun WSBK’da, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun da WSSP’de şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğu organizasyonda sezon, 24-25 Şubat’ta Avustralya Philip Island Pisti’ndeki yarışlarla start alacak.

        WorldSBK sınıfında yarış 20 tur, WorldSSP sınıfında ise 18 tur olarak yapılacak.

        Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2024 sezonu yarın Avustralya Philip Island Pisti’nde gerçekleştirilecek ilk yarışlarla başlayacak. Şampiyona toplamda 12 etap ve 32 yarış koşulacak.

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        TOPRAK'IN YENİ TAKIMI "BMW"

        BMW takımına bu yıl geçen 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda "yeniden" zirvenin sahibi olmak için ter dökecek.

        WorldSBK kariyerine 2018 yılında başlayan ve 1988 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun tarihinde tek şampiyonluk kazanan tek Türk olan Toprak, çıktığı 192 yarışta 115 podyum gördü.

        Yarışlardan 39 galibiyet alan 33 de tur rekoru kıran Toprak, 2021 yılında ilk kez bu sınıfta dünya şampiyonu olurken, 2022 ve 2023 yıllarında de dünya ikinciliğini elde etti.

        CAN ÖNCÜ 77'İNCİ STARTINI YAPACAK

        Milli motosikletçi Can Öncü, Philip Island Pisti’nde kariyerinin 77'nci başlangıcını yapacak.

        Kenan Sofuoğlu’ndan sonra Dünya Supersport Şampiyonası’nda en fazla yarışa çıkan Türk sporcu unvanını sahibi olan Öncü, 76 yarışın 14'ünün sonunda ödül kürsüsüne çıktı.

        Kürsünün en üst basamağında 1 kere yer almayı başaran Öncü'nün 2 ikinciliği 11 de üçüncülüğü var.

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        Dünya Supersport Şampiyonası’nda en fazla şampiyonluk kazanan sporcu rekoru 5 birincilikle Kenan Sofuoğlu’nda bulunuyor.

        Organizasyonda yarışacak Bahattin Sofuoğlu, 2022 ve 2023 yıllarında 41 yarışa çıktı. Bu yarışlarda 4 podyum gören genç sporcu, birinde ilk basamakta 3'ünde de üçüncü sırada yer aldı.

        YARIŞ TAKVİMİ

        Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları’nda 2024 sezonunda 12 yarış yapılacak.

        23-25 Şubat: Phillip Adası / Avustralya

        22-24 Mart: Barselona-Katalonya / İspanya

        19-21 Nisan: Assen / Hollanda

        14-16 Haziran: Misano / İtalya

        12-14 Temmuz: Donington Park / İngiltere

        19-21 Temmuz: Autodrom Most / Çekya

        9-11 Ağustos: Algarve / Portekiz

        23-25 Ağustos: Balaton Park / Macaristan

        6-8 Eylül: Nevers Magny-Cours / Fransa

        20-22 Eylül: Cremona / İtalya

        27-29 Eylül: Aragon / İspanya

        18-20 Ekim: Jerez – Angel Nieto / İspanya

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