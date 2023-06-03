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Torba yasada neler ve hangi maddeler var? İşte içeriği ve maddeleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri açıklamaları sonrasında yapılan düzenleme ile yeni torba yasa maddeleri ve içeriği gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili "BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası torba yasa kapsamına alındı mı?" soruları yanıtını arıyor. İşte, 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği hakkında güncel bilgiler...

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  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği birçok maddeyi ele almaktadır. Milyonların gündeminde yer alan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan 2. torba yasa teklifinde emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, geçici işçiye kadro, fedakarlık madalyası, gazi aylıkları gibi konular bulunuyor Peki, Torba yasa maddeleri neler ve hangi borçları kapsıyor? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 18 maddelik torba yasa hakkında merak edilenler...
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    TORBA YASADA NELER VAR, NELERİ KAPSIYOR?

    En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

    2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

    Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

    Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

    Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

    Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

    Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

    Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

    Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

    Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

    Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    STAJ MAĞDURLARI İÇİN EYT'DE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden staj mağdurlarının da yararlanmasının sağlanmasını talep etti.

    Palandöken, "Esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken SSK'lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır. En kısa zamanda EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve sanatkarımız ile staj mağdurlarının da EYT'den faydalanmasının önü açılmalı." dedi.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    2. TORBA YASADA EYT'LİYE STAJ SİGORTASI, 5000 PRİM GÜN SAYISI VE 3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLİK KONULARI VAR MI?

    Henüz EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik düzenlemesi ve Bağkur affına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni torba yasada bu konulara ilişkin maddeler yer almıyor.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE, BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL OLDU!

    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bin 100'er lira 2 bin liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 

    GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 

    GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMA SÜRELERİ ARTIYOR!

    Yasayla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

    Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    GEÇİCİ İŞÇİLER SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK

    İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

    "HEM BİR YIL ÇALIŞABİLECEK HEM DE KADROYA ATANACAK"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kanun teklifinin Genel Kurulda kabul edilmesinin ardından, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

    TÜM GAZİLERE ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE AYLIK ÖDENECEK

    İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşlarının yanı sıra 1950'de Kore'de fiilen savaşa katılmış ve 1974'te Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta fiilen görev almış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe yüzde 75 oranında bağlanacak; ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilecek. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

    GÜVENLİK KORUCULARININ EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 TL'DEN AZ OLMAYACAK!

    Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak. Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    SGK PERSONELİNE 3 AY FAZLA MESAİ

    Genel Kurulda kanuna ihdas edilen yeni maddeye göre, EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla, fazla çalışma ücreti verilecek.
  • TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasada neler var? İşte 18 maddelik yeni torba yasa

    ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI VE ÜSTÜN FEDAKARLIK NİŞANI

    Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

    Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

    Taşkömürü Havzası'ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ilişkin değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine devir tarihi esas alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

    Ayrıca, hak sahiplerinin kanuni ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını adlarına tescil ettirmelerine ilişkin düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulacak.

    Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

    Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

    Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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