Torino: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU İtalya Serie A'nın 20. haftasında Torino ile Juventus arasındaki derbi karşılaşması 1-1 berabere bitti. Juve, 8. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonucun ardından Juve puanını 33'e, Torino ise 22'ye yükseltti.

Habertürk Giriş: 11.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:53 facebook

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