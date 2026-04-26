Torino: 2 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yla 2-2 berabere kaldı. 70'te Giovanni Simeone ile 79. dakikada Nikola Vlasic'in gollerine engel olamayan ve 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan lider Inter, haftayı 79 puanla tamamladı. Torino ise puanını 41'e çıkardı. Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, ilk golde Giovanni Simeone'ye asist yaptı.

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 21:39
        Inter 2-0'dan yakalandı!

        İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, Torino ile deplasmanda karşılaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 23'te Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck atarken, Torino'ya beraberliği getiren golleri ise 70'te Giovanni Simeone ile 79. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.

        Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

        Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

        HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALAMADI

        Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.

        INTER 10 PUAN FARKLA ZİRVEDE

        3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.

        Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.

        Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 24 Nisan 2026 (Beşiktaş Türkiye Kupasında Yarı Finalde)

        Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında yarı finale yükseldi. Siyah beyazlılar yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor kupada yarı finalde. Fırtına yarı finalde Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. Dev derbi öncesi hakem gerilimi. Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu.  Spor Bülteni'nde Selen Gü...
        Derbide 2. penaltı ve 3. gol!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
