Torino: 2 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yla 2-2 berabere kaldı. 70'te Giovanni Simeone ile 79. dakikada Nikola Vlasic'in gollerine engel olamayan ve 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan lider Inter, haftayı 79 puanla tamamladı. Torino ise puanını 41'e çıkardı. Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, ilk golde Giovanni Simeone'ye asist yaptı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, Torino ile deplasmanda karşılaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 23'te Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck atarken, Torino'ya beraberliği getiren golleri ise 70'te Giovanni Simeone ile 79. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.
Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRE ALAMADI
Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.
INTER 10 PUAN FARKLA ZİRVEDE
3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.
Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.
Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.