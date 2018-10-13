Öne Çıkanlar
Beşiktaş
Futbol
Haberler > Futbol

Torino başkanı: Adem Ljajic'i Beşiktaş'a sattık

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic’in, aslında kiralık olarak değil, tapusuyla alındığı ortaya çıktı. Ljajic’in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi

13 Ekim 2018 Cumartesi, 10:34 | Güncelleme:

Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens’i kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı. 

Akşam'ın haberine göre; Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo’nun açıklamalarıyla ortaya çıktı.

SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK

İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: Biz Adem Ljajic’i Beşiktaş’a kiraya vermedik, sattık. Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak. Çünkü o, burada oynama garantisi istediği için böyle bir tercih yaptı. Kalmak istemeyen bir oyuncuyu tutmak doğru olmazdı. Soyunma odasında da huzurumuzu bozar.

OPSİYONU 6.5 MİLYON EURO'YDU

Beşiktaş cephesinden de bu anlaşma doğrulandı. Siyah-Beyazlı yönetim, satışın belli şartlara bağlı olduğunu açıkladı. 

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için, oyuncunun belli bir süre kulüpte oynama şartı olduğunu bildirdiler. Sakatlığı dışında forma şansı bulan Ljajic’in bu şartları sezon sonuna kadar yerine getirme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, “Kalma olasılığı çok yüksek” yorumu yaptılar. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 6.5 milyon euroydu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER