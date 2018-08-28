Torino Kulübü Başkanı Cairo, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Adem Ljajic hakkında konuştu. Bu futbolcuyu Torino'ya kendisinin getirdiğini ve bu oyuncuyu izlemenin çok güzel olduğunu söyleyen Cairo, "Ancak soyunma odasında hoşnutsuzluk istemiyorum" diyerek Ljajic'in takımdan ayrılabileceğine işaret etti.

Torino Kulübü Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Adem Ljajic'le ilgili açıklamalarda bulundu. Bu futbolcuyu çok beğendiğini ve Torino'ya kendisinin kazandırdığını ifade eden Cairo, "Adem'i iki yıl önce aldım, çok beğendim. Onun futbolunu izlemek güzel, eğlenceli ve zevkli. Ljajic'i seven birisi varsa o da benim. Ekibimiz büyük ölçüde güçlendi ve her futbolcuyu takımda tuttuğumuzda, kalıcı bir pozisyon talep etmemeleri gerekiyor. Bir maçta 20 dakika oynayabilir, diğer maça ilk 11'de başlayabilir ya da hiç oynayamaz. Çok güçlü oyuncularımız var. Ljajic 2 yıldır bizimle ve iyi bir performans ortaya koydu. Ancak gelen futbolcuların da kalitesi belli. Bu nedenle soyunma odasında hoşnutsuzluk istemiyorum" diyerek takımdan ayrılacak isimler olacağını ifade etti.

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