Torino-Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında konuk olduğu Torino'yu 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 mağlup etti.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.
Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.