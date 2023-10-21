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        Haberler Spor Futbol İtalya Torino-Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Hakan Çalhanoğlu attı Inter zirveye çıktı - Futbol Haberleri

        Torino-Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Inter, İtalya Serie A'nın 9. haftasında konuk olduğu Torino'yu 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 22:08 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:08
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        Hakan attı, Inter zirveye çıktı!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yu 3-0 mağlup etti.

        Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter'in golleri, 59. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez ve 90+5'te penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan geldi.

        Bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 22'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Torino ise 9 puanda kaldı.

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