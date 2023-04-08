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'Tosuncuk'un sağ kolu teslim alındı bu akşam İstanbul’da

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında davanın bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olan Osman Naim Kaya, Türk yetkilileri tarafından teslim alındı. Kaya bu akşam İstanbul’a getiriliyor.

'Tosuncuk'un sağ kolu teslim alındı bu akşam İstanbul’da

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolduktan sonra Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Mehmet Aydın’ın Uruguay'da yakalanan sağ kolu Osman Naim Kaya ile ilgili son gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, iade talebi kabul edilen Kaya, Uruguay'da Türk yetkililerine teslim edildi.

BU AKŞAM İSTANBUL’DA

Hakkında “Kara para aklamak, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlamaları bulunan Kaya için ‘Kırmızı Bülten’ çıkarılmıştı. Uruguay'da teslim alınan Kaya, bu akşam İstanbul’da olacak. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’ne götürülecek olan Kaya sorgulanacak.

2018’DE URUGUAY’DA TUTUKLANMIŞTI

Mehmet Aydın’ın yurt dışında tüm işlerini yapan Kaya, 2018’in Mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya, mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti.

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