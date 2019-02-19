Total, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun'dan sonra, Antalya'daki 12 istasyonunda da ön saha ve market çalışanlarının işaret dili eğitimlerini tamamladı. Toplamda işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısı ise 84'e çıktı.

Total, bu yıl daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle tüm Türkiye'deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.

"HEDEFİMİZ 100 İSTASYONDA İŞARET DİLİNDE HİZMET VERMEK"

Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, "İki Elin Enerjisi Güzel" projesiyle hedeflerinin, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmak olduğunu aktardı.

Toplam 84 istasyonda işaret dilinde hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Egesel, "Hedefimiz şubat sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da birçok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorluklar yaşadığına işaret ederek, "Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.