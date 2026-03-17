Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Tothenham- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Tothenham- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tothenham, Atletico Madrid'i konuk edecek. Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Metropolitano'da oynanan mücadeyi Atletico Madrid 5-2 kazanmıştı. Peki, Tothenham- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz hafta Riyadh Air Metropolitano'da oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan Atletico Madrid, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6'da Marcos Llorente, 14'te Antoine Griezmann, 15 ve 55'te Julian Alvarez, 22. dakikada Riyadh Air Metropolitano attı. İngiliz ekibinin gollerini ise 26'da Pedro Porro ile 76. dakikada Dominic Solanke kaydetti. Peki, Tothenham- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2

        TOTHENHAM- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Tothenham- Atletico Madrid maçı 18 Mart Çarşamba (yarın) 23.00'te oynanacak.

        Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak rövanş mücadelesi tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        3

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Vicario, Danso, Draguşin, Van de Ven, Porro, Gray, Sarr, Spence, Simons, Kolo Muani, Solanke

        4

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Musso, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman, Alvarez, Griezmann

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        Konutta reel düşüşe devam
        SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı