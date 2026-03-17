Tothenham- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tothenham, Atletico Madrid'i konuk edecek. Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Metropolitano'da oynanan mücadeyi Atletico Madrid 5-2 kazanmıştı.
Geçtiğimiz hafta Riyadh Air Metropolitano'da oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan Atletico Madrid, çeyrek finale yükselme yolunda büyük bir avantaj elde etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6'da Marcos Llorente, 14'te Antoine Griezmann, 15 ve 55'te Julian Alvarez, 22. dakikada Riyadh Air Metropolitano attı. İngiliz ekibinin gollerini ise 26'da Pedro Porro ile 76. dakikada Dominic Solanke kaydetti.
TOTHENHAM- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Tothenham- Atletico Madrid maçı 18 Mart Çarşamba (yarın) 23.00'te oynanacak.
Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak rövanş mücadelesi tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
TOTHENHAM MUHTEMEL 11
Vicario, Danso, Draguşin, Van de Ven, Porro, Gray, Sarr, Spence, Simons, Kolo Muani, Solanke