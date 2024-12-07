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        Haberler Bilgi Spor Tothenham- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Londra derbisi

        Tothenham- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Tothenham- Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Lig'de oynadığı 14 maçta 8 kez galip gelen Chelsea 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle (28 puan) haftayı ikinci sırada tamamladı. Öte yandan Tothenham 6'şar galibiyet ve mağlübiyet alırken 2 beraberlikle 10. sırada yer aldı. Chelsea ligdeki son 3 maçını kazanırken Tothenham son 3 karşılaşmadan 1 kez galip gelebildi. Peki, Tothenham- Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Londra derbisinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:21
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        Premier Lig'in 15. haftasında Londra derbisi oynanacak. Bu kapsamda Chelsea, Tothenham deplasmanına konuk olacak. Yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabette iki takım 170. kez karşılaşacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Londra derbisi ne zaman, saat kaçta? Tothenham- Chelsea maçı hangi kanalda?

        2

        TOTHENHAM- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        Tothenham- Chelsea maçı 8 Aralık Pazar (yarın) 19.30'da oynanacak.

        3

        TOTHENHAM- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak olan Londra derbisi beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

        4

        LONDRA DERBİSİNDE 171. RANDEVU!

        Chelsea ile Tothenham toplamda 170 maça çıktı. Karşılaşmaların 77'si Chelsea'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 53 müsabakadan Tothenham galip ayrıldı. Aralarında oynanan 40 maçta ise eşitlik bozulmadı.

        5

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Forster, Gray, Draguşin, Davies, Udogie, Sarr, Bissouma, Maddison, Kulusevski, Son, Werner

        6

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Jörgensen, Gusto, Disasi, Adabioyo, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Felix, Nkunku

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