        Tottenham: 1 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU

        Tottenham: 1 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham, evinde Everton'u 1-0 mağlup etti. 43. dakikada Joao Palhinha'nın golüyle Everton'u 1-0 yenen ve sezonu 41 puanla 17. sırada bitiren Tottenham, küme düşme tehlikesinden kurtuldu. Everton ise sezonu 49 puanla 13. sırada kapattı.

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Tottenham Premier Lig'de kaldı!

        İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham, Everton'u konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

        Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Joao Palhinha kaydetti.

        TOTTENHAM KÜME DÜŞME TEHLİKESİNDEN KURTULDU

        Bu galibiyetle birlikte Tottenham, ligi 41 puanla tamamladı ve ligde kalmayı başardı.

        Everton ise ligi 49 puanla tamamladı.

