İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
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