        Tottenham, Conor Gallagher'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Tottenham, Conor Gallagher'ı açıkladı

        İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:05
        Tottenham, Conor Gallagher'ı açıkladı!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de forma giyen Conor Gallagher'ı renklerine bağladı.

        Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

        Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.

