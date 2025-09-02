Tottenham, Randal Kolo Muani'yi kiraladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, PSG'den Randal Kolo Muani'yi kiraladığını resmen duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germainli oyuncuyla anlaşma sağlandığı, çalışma izni verilmesi halinde 26 yaşındaki yıldızın 39 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçiren Muani, ligde 16 maçta 8 gol attı.
