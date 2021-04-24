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Toyota'dan motorsporları için hidrojen motor teknolojisi

HABERTURK.COM

Motor teknolojilerini geliştirmek için motorsporlarını kullanan markalardan Toyota, hidrojen yakıt hücreli motor geliştirdiğini açıkladı.

Toyota Corolla Sport temelinde geliştirilen bir yarış aracına yerleştirilen motorun, ORC Rookie Racing adı altında rekabet edeceği bildirildi. Yarış aracında kullanılacak hidrojen yakıt hücresinin ise Fukushima’da üretilmesi planlanıyor.

Geliştirme aşamasında olan hidrojen yakıt hücreli motorun, 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Fuji Super TEC 24 Saat yarışında motorsporlarının zorlu ortamında sınanacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Toyota yeni teknolojisi ile sürdürülebilir mobilite toplumuna katkıda bulunmayı amaçladığı vurgulandı.

Toyota'nın hidrojenle çalışan otomobili Mirai'nin de dahil olduğu hücreli araçlar, yakıt hücresini kullanarak hidrojenin havadaki oksijenle kimyasal olarak reaksiyonundan yararlanarak elektrik motoruna güç veren elektriği üretiyor.

Yapılan açıklamaya göre, hidrojen yakıt hücreli motorlar benzinli motorda kullanılan modifiye edilmiş yakıt besleme ve enjeksiyon sistemleriyle güç üretiyor. Hidrojen motorları kullanım sırasında sıfır CO2 emisyonu salımı gerçekleştiriyor.