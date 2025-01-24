Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.098,86 %-0,14
        DOLAR 35,6819 %0,09
        EURO 37,5387 %0,98
        GRAM ALTIN 3.185,84 %0,97
        FAİZ 38,22 %-0,83
        GÜMÜŞ GRAM 35,22 %0,79
        BITCOIN 106.094,00 %2,87
        GBP/TRY 44,5772 %1,00
        EUR/USD 1,0514 %0,95
        BRENT 78,10 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 5.208,84 %0,97
        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota, "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" seçildi - Otomobil Haberleri

        Toyota, "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" seçildi

        Toyota, Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası" seçildi
        ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın marka değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı. Bu değerle Toyota, tüm otomotiv şirketlerini geride bırakarak sektör lideri oldu ve genel sıralamada 18. sıraya yükseldi.

        Toyota'nın otomotiv sektöründeki en yakın rakibiyle arasındaki fark ise 11,7 milyar dolar olarak belirlendi.

        Toyota, müşteri güveni ve teknolojik yeniliklerdeki liderliğiyle dikkati çekiyor. Brand Finance tarafından verilen AAA+ marka gücü derecelendirmesi ve 92,3'lük Marka Gücü Endeksi skoru, şirketin bu konumunu destekliyor.

        Şirket, sürdürülebilir mobilite ve teknolojik yeniliklere bağlılığını artırarak müşteri sadakati ve marka değerini güçlendirdi. Toyota'nın bu başarısı, global marka algısında da öncü bir güç olduğunu gösteriyor.

        Toyota'nın "Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek" vizyonunu hayata geçirme hedefi, markanın yükselişini sürdüren önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Kartalkaya faciasında gözaltındaki 14 kişiden 8'ine tutuklama talebi
        Kartalkaya faciasında gözaltındaki 14 kişiden 8'ine tutuklama talebi
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!